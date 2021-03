Caroline Receveur, véritable entrepreneuse touche-à-tout

Ses débuts dans la téléréalité

Si depuis sa plus tendre enfance, Caroline Receveur rêvait d'embrasser une carrière de mannequin, c'est la téléréalité qui lui donnera son heure de gloire. En effet, en 2008, elle participe à la deuxième saison de l'émission très en vogue, Secret Story, dans laquelle elle partage avec un autre candidat le secret d'être en couple.

En 2010, elle revient sur le devant de la scène grâce à la chaîne NRJ 12 et participe à l'émission La maison du bluff 1 au côté de Moundir, une autre forte personnalité révélée par Koh Lanta. Un an plus tard, elle poursuit son ascension à la télévision et intègre la deuxième édition des Anges de la téléréalité. Enfin, Caroline Receveur dévoile ses talents de danseuse en participant en 2016 à l'émission Danse avec les stars ; elle a pour partenaire le danseur de talent Maxime Dereymez.

Sa carrière fulgurante à la télévision

Face à ce parcours fulgurant, Caroline Receveur parvient donc à tirer son épingle du jeu et envisage peu à peu d'orienter sa carrière professionnelle en tant qu'animatrice. Si bien que la jeune femme tentera même de devenir actrice !

Ainsi, dès 2012, la jeune femme anime les deuxième et troisième saisons de La Maison du Bluff, en plus de devenir l'héroïne de la fiction téléréalité, Hollywood Girls au côté d'Ayem Nour qui fut elle-même candidate de la saison 5 de Secret Story. Enfin, en 2014, Caroline Receveur se retrouve co-animatrice de l'émission Le Mag avec Matthieu Delormeau, un des animateurs phares de la chaîne.

Une entrepreneuse hors pair

Mais Caroline Receveur n'est pas seulement une ancienne candidate de téléréalité, la jeune femme est également à la tête de trois entreprises qui connaissent un important succès : Wandertea, une marque de thé détoxifiant ; RECC Paris, une marque de prêt-à-porter ; et enfin Osée, une marque de produits de beauté et de soins capillaires lancée en juillet 2020.

Une influenceuse très en vogue

En 2019, forte de sa notoriété et âgée de 31 ans, Caroline Receveur marque les esprits en étant la première femme à faire la couverture du magazine Forbes France. Cette année-là, le célèbre magazine consacre son septième numéro aux femmes et révèle par la même occasion son palmarès des femmes d'influence, dont Caroline Receveur fait largement partie. Aujourd'hui à la tête d'un compte Instagram de plus de 4 millions d'abonnés, Caroline Receveur jongle entre sa vie de famille et son statut d'influenceuse et mène sa barque d'une main de maître.