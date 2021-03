Lena Situations, Caroline Receveur, Sananas, EnjoyPhoenix… : focus sur ces instagrameuses françaises aux millions d'abonnés !

Des instagrameuses à l'influence incroyable

Influenceuses, working girls et ambassadrices de nombreux produits – dont les leurs – EnjoyPhoenix, Caroline Receveur, Sananas et Lena Situations sont devenues, en quelques années, les icônes mode et beauté de toute une génération. Chaque saison, elles sont invitées par les plus grandes marques pour participer ou assister aux nombreux shows organisés lors des fashion weeks.

EnjoyPhoenix : l'ambassadrice mode et lifestyle

Si elle est l'une des plus célèbres youtubeuses françaises et comptabilise près de 3,7 millions d'abonnés sur la plateforme, EnjoyPhoenix est également la première instagrameuse mode et beauté en France avec plus de 5 millions de fans. Personnalité phare et incontestable des réseaux sociaux, elle attire, depuis ses débuts, l'attention de nombreuses marques qui lui confient leurs produits beauté et cosmétiques pour les tester et les promouvoir sur ses réseaux.

Caroline Receveur : l'influenceuse et businesswoman

Personnalité révélée dans l'émission de télé-réalité Secret Story, Caroline Receveur est devenue, par la suite, animatrice de télévision puis blogueuse et influenceuse au compte Instagram de plus de 4 millions d’abonnés. Également entrepreneuse, elle profite de sa notoriété pour développer ses propres marques : Wandertea, sa marque de thé détoxifiant ; ainsi qu'une marque de vêtement, Recc Paris ; et enfin des produits et accessoires beauté, Osée Beauté.

Sananas : l'égérie beauté et make-up

Également youtubeuse au succès fulgurant, avec plus de 3 millions de fans et 2,3 millions de personnes qui la suivent chaque jour sur Instagram, Sananas est aussi une influenceuse incontestée dans le domaine de la mode et des produits cosmétiques. Cette même notoriété lui vaudra de nombreuses collaborations avec des marques de prestige comme L'Oréal, Thierry Mugler ou encore Yves Saint Laurent. Entrepreneuse, elle a également lancé sa propre marque de bougies parfumées.

Lena Situations : la femme moderne et spontanée

Petite dernière de cette incroyable "promotion" d'influenceuses françaises, Lena Situations tient néanmoins une place de choix dans cet univers média. Avec 2,9 millions sur Instagram, 1,8 million sur YouTube et plus de 200 vidéos publiées, la jeune et récente écrivaine acquiert, en à peine quatre ans, une notoriété très importante dans la sphère des réseaux sociaux. Entre vie professionnelle et vie privée, l'une des youtubeuses françaises les plus suivies du moment séduit par sa spontanéité et son côté très accessible.