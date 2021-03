Caroline Receveur : fière de ces tatouages qu'elle affiche sur Instagram

Caroline Receveur : la Youtubeuse fashion

Caroline Receveur est évidemment connue pour son look tendance. En tant que gravure de mode, elle porte des tenues qui se démarquent par leur originalité. Sa garde-robe est sans aucun doute impressionnante. Son style est très travaillé. Il faut dire que la jeune femme a de l’expérience en la matière puisqu’elle a longtemps été mannequin et est toujours une des égéries de L’Oréal et de nombreuses autres marques.

Caroline Receveur a parcouru un long chemin depuis ses premières apparitions dans le reality show Secret Story. Son caractère affirmé lui a permis de devenir une vraie femme d’affaires. Elle a lancé son blog, caroline receveur and co., sa chaîne YouTube, il y a quelques années déjà et a, à ce jour, plusieurs milliers d’abonnés. Elle partage avec eux des tranches de vie et ses tuyaux beauté et style. En parallèle, elle détient une marque de vêtements RECC Paris et de cosmétiques Osée.

De nombreuses cordes à son arc

Caroline Receveur est une influenceuse, véritable passionnée de mode. Débordante d’énergie, elle a su diversifier ses activités. Elle a donc plusieurs rôles. En plus d’échanger régulièrement avec ses fans à travers son blog et sa chaîne YouTube, elle a déjà écrit un livre racontant son parcours et participe régulièrement à des émissions de télévision. Côté vie privée, elle est aussi la mère d’un petit garçon. Caroline Receveur est donc sur tous les fronts.

Pour en arriver là, elle a beaucoup travaillé. En revanche, elle a un don naturel pour la mode. Son physique avantageux et son style impeccable lui permettent d’inspirer nombre de ses followers. Caroline Receveur est très tendance. Ses nombreux tatouages, dont elle est particulièrement fière, en sont la preuve. La jeune femme en a sur les bras et le dos. Ses tenues parfaitement choisies les mettent souvent en évidence.

Zoom sur les tatouages de Caroline Receveur

Caroline Receveur collectionne les tatouages depuis quelques années. Elle a fait faire les premiers alors qu’elle était encore très jeune. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a décidé d’en faire retirer trois dernièrement. Car les goûts des tatoués évoluent. Elle en a donc fait enlever sur la nuque et les deux bras avec la chirurgie au laser. Mais il lui en reste beaucoup d’autres, qu’elle apprécie toujours autant.

Le dernier en date est un tattoo réalisé à l’occasion de la naissance de son enfant. Très simple, écrit à l’encre noire, il indique l’heure de la naissance de ce dernier. Un beau souvenir indélébile. Le plus mignon, c'est que son homme a exactement le même sur son poignet. Un tatouage qui est donc fort significatif pour les deux jeunes parents. Caroline Receveur n’a d’ailleurs pas manqué de partager les photos sur son compte Instagram, pour le plus grand plaisir de ses fans.