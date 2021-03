Caroline Receveur : pourquoi elle a quitté la France pour partir à Londres en 2015 ?

Une annonce en direct de la télévision

En janvier 2015, convaincue qu'il s'agit du meilleur choix pour préserver sa vie privée et développer ses activités professionnelles, Caroline Receveur – alors animatrice aux côtés de Matthieu Delormeau pour l'émission Le Mag sur la chaîne NRJ 12 – annonce son départ pour la capitale britannique en direct, face à de nombreux téléspectateurs. Visiblement émue par cette décision et triste à l'idée de quitter toute une équipe avec qui elle a travaillé durant de nombreuses années, la jeune femme aux millions d'abonnés confie alors quitter l'émission pour se consacrer à sa marque de thé détox.

Une quête de tranquillité et d'anonymat

Révélée en 2008 grâce à l'émission Secret Story, Caroline Receveur est très vite devenue une personnalité appréciée des téléspectateurs et plus largement des internautes. Tant et si bien qu'au fil de son parcours et de sa carrière professionnelle, la jeune femme connaît une incroyable renommée sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

Extrêmement populaire, d'autant plus après sa participation à la saison 7 de Danse avec les stars, l'influenceuse ne peut plus se balader dans la rue sans être remarquée. C'est pourquoi, avec son compagnon de l'époque Valentin Lucas, elle décide de quitter Paris pour rejoindre la capitale anglaise pour s'y installer et retrouver le goût de l'anonymat. À ses yeux, Londres semble représenter l'équilibre parfait entre l'effervescence urbaine et culturelle, et la tranquillité de l'anonymat.

Diversifier ses opportunités professionnelles

Si la volonté de redevenir une "personne normale" et de pouvoir vivre dans une ville sans être reconnue a largement motivé son désir de quitter Paris, il n'en demeure pas moins que Caroline Receveur avait également de nombreux projets en tête en choisissant Londres. Entrepreneuse et créatrice de la marque de thé Wandertea, la jeune femme est partie à la conquête du Royaume-Uni pour y faire prospérer sa marque.

Même si elle reconnaît après s'être installée à Londres qu'elle travaille davantage avec la Ville Lumière, elle ne regrette pas ses allers-retours entre les deux capitales européennes. Enfin, depuis juillet 2020, Caroline Receveur est mariée à Hugo Philip, son compagnon depuis 2016 avec qui elle a un petit garçon prénommé Marlon. Installés à Dubaï depuis la rentrée 2020, les deux heureux parents profitent désormais des nouvelles opportunités que peut leur offrir la ville de Dubaï.