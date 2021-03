Que raconte "No Filter", le livre de Caroline Receveur

Un livre pour en savoir plus sur Caroline Receveur

Non, "No Filter" n’est pas uniquement destiné aux fans de la jeune femme ! Il s’adresse à tous les curieux qui ont envie de connaître son histoire "parfois chaotique" et "atypique", comme elle le décrit elle-même. Dans cet ouvrage, Caroline Receveur se montre sans filtre. Découverte grâce à "Secret Story 2", l’émission de téléréalité diffusée en 2008, elle tourne dans "Les Anges de la téléréalité 2 : Miami Dreams" et devient animatrice sur la chaîne NRJ 12.

En 2016, sa participation à "Danse avec les stars" marque les esprits grâce à ses performances avec Maxime Dereymez. Caroline Receveur, ce n’est pas uniquement une histoire liée à la télévision ! Dans son livre, l’influenceuse revient aussi sur son enfance et parle de son frère aîné, Benjamin, et de sa sœur cadette, Mathilde. Un chapitre entier est d’ailleurs dédié à sa famille et à ses "amours".

Un livre pour avancer et croire en ses rêves

En plus de découvrir le parcours de Caroline Receveur, les lecteurs verront en cet ouvrage une source de motivation. La jeune femme revient notamment sur la création de sa première société, la Maison Wandertea, une entreprise spécialisée dans la vente d’infusions et de thés. L’objectif ? Offrir une expérience bien-être aux personnes qui achètent ces mélanges 100 % naturels. Caroline Receveur explique que très peu de personnes ont cru en elle, mais qu’elle a persisté dans cette idée de business autour du thé détox.

Elle s’est donc entourée de professionnels, à commencer par un pharmacien herboriste qui l’a aidée à mettre au point un premier mélange "détox". Le petit plus ? Wandertea propose des produits français et garantit une traçabilité des produits. La morale ? Persévérer et croire en ses projets ! Sur la quatrième de couverture de son livre, la cheffe d’entreprise conseille d’ailleurs de "travailler avec acharnement". L’une de ses devises ? "Peu importe d’où l’on vient, il faut simplement croire en ses rêves."

Un livre pour découvrir les recettes favorites de l’influenceuse !

Dans son livre, Caroline Receveur explique avoir souffert de nombreux complexes par rapport à son corps. Elle se sent désormais apaisée et en profite pour partager des recettes avec ses lecteurs. La jeune femme prône une alimentation à la fois savoureuse et saine. Parmi les plats présentés dans "No Filter" se trouve le célèbre açaï bowl, les pancakes sans gluten ou encore les courgettes et gambas au pesto.

Un livre pour recevoir des conseils "lifestyle"

S’entourer de personnes bienveillantes, assurer ses arrières, ne pas hésiter à poser des questions… Caroline Receveur expose sa philosophie de vie. Dans un même temps, elle donne de nombreux conseils pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. "Ne laissez personne vous empêcher de rêver votre avenir", écrit-elle.