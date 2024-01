Caroline Receveur est de retour, plus « puissante » que jamais

Sur ces images, Caroline Receveur arbore un nouveau look. Robe à capuche rouge flamboyant, fourrure XXL ou encore robe bustier en jean, la jeune femme de 36 ans s'affirme avec sa nouvelle coupe de cheveux et elle en est fière. Alors qu'on la connaissait avec ses cheveux longs, Caroline Receveur se (re)découvre. « Je n’ai plus à me cacher derrière mes longs cheveux ou ma frange. Je n’ai plus peur, au contraire, je ne me suis jamais sentie aussi puissante. Cette traversée du tunnel était intense mais je prends cette étape de ma vie comme un véritable cadeau de l’univers pour me (re)trouver enfin et (re)naitre », a-t-elle confié, libérée.

« Effacez la vieille version de moi de vos têtes. Elle a expiré. Nouvelles règles », a-t-elle déclaré le 19 janvier 2024 sur un autre post Instagram. La nouvelle Caroline Receveur est née.