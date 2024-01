Zendaya et Tom Holland : cette habitude du couple trop mignonne

Nommé au Critics Choice Awards pour son rôle dans la série « The Crowded Room », Tom Holland a livré certaines de ses manies d’acteur. Il a notamment avoué qu’il était le genre de personne à jeter un œil à ses projets une fois que ceux-ci était sortis. « Je fais attention à ce que je fais. Je pense parfois que je suis mon meilleur critique. », a expliqué l’acteur de 27 ans à ExtraTv, « Je sais vraiment ce que je peux faire, et parfois, je vois quelque chose et je me dis : "Merde ! J'aurais pu aller plus loin". En fait, une fois que quelque chose est sorti, je le laisse au repos ».

Dans sa démarche d’auto-critique, il peut notamment compter sur le soutien de celle qui partage sa vie depuis deux ans, l'actrice Zendaya. Le couple partage d’ailleurs de tendres moments amoureux en re-regardant le film de leurs débuts à deux. « Zendaya et moi regardons de temps en temps "Spider-Man 1" et nous nous souvenons que nous avions 19 ans comme si nous faisions à nouveau ce film. ». Pour Tom Holland, ce long-métrage constitue une sorte de miroir sur sa jeunesse : « J'adore ces films et j'aime savourer ces moments, alors j'essaie de ne pas les regarder aussi souvent que je le voudrais, parce que c'est tellement spécial. C'est un tel luxe, un tel cadeau que de pouvoir s'asseoir et revivre sa jeunesse. »