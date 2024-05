Will Smith recrée une scène mythique de « Bad Boys », 30 ans après sa sortie !

Après avoir porté le nom de « Bad Boys 4 Life » pour son troisième volet, le quatrième film « Bad Boys » s’intitulera « Bad Boys : Ride Or Die », et sortira en salles le 5 juin 2024. L’occasion de retrouver le duo de flics le plus déjanté de la Côte Est des Etats-Unis, composé de Martin Lawrence et Will Smith.

Ce quatrième volet sortira donc 29 ans après la parution du premier, qui est devenu culte avec le temps. Les deux comédiens stars ont donc logiquement pris de l’âge. Mais Will Smith ne semble pas être affecté par le poids des années.