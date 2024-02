Vincent Cassel dans « Tekken 8 » : « Je n’ai jamais connu ça pour un film »

« Je n’ai jamais connu ça pour un film », affirme Vincent Cassel, choisi par l’éditeur japonais Bandai Namco pour prêter sa voix au premier personnage français de « Tekken ». Les sept premiers volets de la saga créée en 1994 ont été écoulés à plus de 40 millions d’exemplaires.

« Le moment où il y a eu la première annonce de ma présence, dans cette version de Tekken, je ne m’attendais pas du tout à ça. Les gens faisaient des vidéos sur YouTube, je recevais des coups de fil de gens qui ne m’avaient pas parlé depuis 15 ou 20 ans », poursuit l’acteur de 57 ans au micro d’NRJ.

Le Français incarné par le comédien, Victor Chevalier, fait partie des 32 personnages disponibles dans le huitième opus de « Tekken », sorti vendredi 26 janvier. Son style ? « C’est une vision de la France vue de l’étranger, forcément. Il est élégant ! », détaille Vincent Cassel. L’avatar porte un costume trois-pièces gris, arbore des lunettes et sa chevelure est grisonnante, tout comme sa barbe. Une fierté pour l’acteur : « Ça me fait plaisir que tout d’un coup quand on a envie de mettre un Français dans un jeu aussi international et aussi populaire, on pense à moi. Donc si je peux prêter ma voix au personnage qui représente la France, ça me fait marrer. »