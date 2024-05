« Un p’tit truc en plus » : Artus retrouve Sofian pour porter la flamme olympique

La flamme olympique était, ce lundi, à Montpellier. Cinq jours après son arrivée à Marseille, le symbole des Jeux poursuit son parcours jusqu’à Paris, où il doit arriver une première fois le 14 juillet, puis une seconde fois, pour la cérémonie d’ouverture, le 26 juillet. Tout au long du parcours, des porteurs se relaient. C’est le cas notamment de Sofian, l’un des acteurs du film à succès « Un p’tit truc en plus » signé Artus.

L'équipe du film attendue à Cannes

Le réalisateur montpelliérain et le jeune comédien biterrois se sont retrouvés pour l’occasion afin d’accompagner la flamme olympique dans les rues de Montpellier. L’occasion pour Sofian Ribes de sensibiliser le public au syndrome rare et incurable, nommé ataxie-télangiectasie, qui atteint ses muscles, et que son association "Sofian contre une ataxie" s’attache à faire connaitre. Utilisant notamment les réseaux sociaux, le jeune homme d’à peine 20 ans bénéficie déjà d’une large audience. Très proche d’Artus, avec qui il partage le même tatouage « Un p'tit truc en plus », Sofian a une nouvelle fois transmis au public sa bonne humeur communicative.