Umbrella Academy : savez-vous que le nom de la série a deux significations ?

Umbrella Academy, l'école des fans

Depuis son lancement en février 2019, le triomphe d'"Umbrella Academy" ne s'est pas démenti, au point de devenir l'une des plus grosses success stories de Netflix. Adaptée de la saga publiée par Dark Horse Comics, la série portée par Elliot Page, Aidan Gallagher et Robert Sheehan n'en finit plus de séduire les jeunes et les moins jeunes. La raison est simple : peu de séries ont réussi comme "Umbrella Academy" le mariage des deux genres ultra-populaires que sont les séries de superhéros et les teens shows. Si la bande des Numéros nous plaît autant, c'est autant par leurs superpouvoirs que par les dilemmes très humains qu'ils traversent comme tous les jeunes. Et nul doute que l'Umbrella Academy elle-même, ce manoir victorien perdu au milieu de nulle part, a pris une grande place dans le succès de la série grâce à ses nombreux mystères. Mais s'il y a une chose qui n'en est pas un, c'est l'origine de son nom, pourtant très décalé avec la tradition des œuvres de superhéros.

L'explication de la série

L'origine du nom de l'"Umbrella Academy" a déjà été expliquée très tôt dans la saison 1, bien qu'elle ne soit pas véritablement abordée dans des flash-back. Dans la série Netflix, le nom de l'institut provient du passé de son fondateur, Reginald Hargreeves (Colm Feore), le père adoptif des superhéros. Lorsque ce dernier s'installe dans la région mystérieuse où sera fondée plus tard l'Umbrella Academy, il découvre par hasard un magasin de parapluies abandonné. Il décide de le reprendre et de démarrer son propre commerce, qui connaît rapidement un immense succès. Et c'est avec l'argent de ce juteux business que Reginald Hargreeves va décider de fonder sa propre école privée, où il pourra élever ses jeunes protégés aux pouvoirs surnaturels. C'est pour cette raison qu'il décidera non seulement de la nommer Umbrella Academy, mais aussi d'utiliser l'image du parapluie sur le blason de l'école, qui orne notamment les uniformes de la bande de Vanya, Luther, Diego et compagnie.

Un nom et une devise dans les comics

Cette explication très logique est pourtant une invention des créateurs de la série, Steve Blackman et Jeremy Slater. Les comics originels de Gerard Way et Gabriel Bá avancent une autre raison, plus littéraire cette fois-ci. L'image du parapluie vient dans les bandes dessinées de la devise de l'école, qui devient celle du groupe de superhéros : "Ut Malum Pluvia". Cette expression latine peut se traduire par "Lorsque le mal pleut". La métaphore du parapluie devient donc celle de l'instrument qui protège non pas de la pluie, mais du mal qui rôde autour. On peut comprendre que la série ait choisi de proposer une interprétation plus visuelle que l'originale afin d'éviter d'embrouiller ses spectateurs. Mais Steve Blackman et Jeremy Slater n'ont cependant pas oublié de glisser un petit clin d'œil aux comics originaux dans la série : la devise "Ut Malum Pluvia" apparaît bien sur l'écusson de l'école. Un détail à côté duquel il est facile de passer, mais que n'auront pas manqué de noter les fans les plus accros de la série !