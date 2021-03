Pogo d'Umbrella Academy : pourquoi le singe majordome n'est-il pas apprécié des fans ?

Un majordome un peu particulier

Comme la majorité des personnages principaux de la série, Pogo fait son apparition dans la saison 1 d'Umbrella Academy. Très vite, on découvre que le singe joue le rôle de majordome au service de Sir Reginald Hargreeves, son maître à qui il doit tout et qu’il considère un peu comme un ami. Comme dans toutes les grandes familles vivant dans de grands manoirs, le majordome participe à l’entretien de la demeure mais aussi à l’éducation des enfants. Particulièrement intelligent et proche des enfants, Pogo fait d’ailleurs souvent office de figure paternelle même s’il prend soin de toujours soutenir les décisions prises par Sir Reginald.

Il a caché des informations aux enfants

En apparence, Pogo a tout du majordome attachant. Alors pourquoi les fans de la série Umbrella Academy lui en veulent-ils autant ? En parcourant les réseaux sociaux et les forums qui parlent de Pogo, on en apprend un peu plus sur les attaques, parfois injustifiées, subies par le singe majordome. Concrètement, les fans de la série reprochent à Pogo de ne pas avoir suffisamment défendu les enfants face à l’éducation très stricte mise en œuvre par Sir Reginald Hargreeves. Surtout, Pogo était au courant d’informations les concernant qu’il n’a pas souhaité dévoiler aux enfants. Pogo, par exemple, connaissait les pouvoirs de Vanya mais n’a jamais pris la décision de les lui révéler. En clair, les fans de la série reprochent à Pogo d’avoir conservé tous les secrets sur les enfants. C’est d’ailleurs la révélation d’une partie de ces secrets qui va entraîner la fin douloureuse de la relation entre Pogo et les membres de l'Umbrella Academy.

Une tentative d’explication à la prise de position de Pogo

Qu’est-ce qui a bien pu pousser Pogo à défendre son maître plutôt que de prendre position pour les enfants (en particulier pour Vanya) ? Pour mieux comprendre la haine ressentie à l’égard de Pogo, il faut remonter au tout début de l’histoire. À l’origine, Pogo était un simple singe destiné à un voyage dans l’espace. La mission ayant échoué, Pogo a été recueilli par Sir Reginald Hargreeves qui lui a administré un sérum pour le guérir et en faire un docile majordome. Sauvé puis recueilli par le père adoptif de la fratrie, Pogo a sans doute agi par loyauté envers son maître. Qu’auriez-vous fait en tant que fan de la série si vous vous étiez retrouvé dans la position de Pogo ? Auriez-vous privilégié le lien affectif avec la personne qui vous a sauvé la vie et donné une existence paisible, ou bien auriez-vous décidé de rompre cette relation en ayant une petite idée des conséquences de vos actes ? Dans les deux cas, on peut parier que vous auriez été apprécié par un camp, et détesté par un autre. Un peu comme Pogo à l’issue de la saison 1.