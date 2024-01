« The White Lotus » : une actrice de « Sex Education » rejoint le casting

Après Hawaï et la Sicile, les personnages de « The White Lotus » feront, cette fois-ci, escale dans un complexe hôtelier de Bangkok pour la troisième saison. Ils s’installeront dans l’une des quatre propriétés du Four Seasons présentent dans le pays. Diffusée depuis 2021 sur OCS, la série met en avant un casting d’exception qui change à chaque saison. Les premières saisons ont notamment pu compter sur la présence de Jennifer Coolidge, la seule à apparaître sur deux saisons et qui a reçu, ce mois-ci, deux récompenses : un Golden Globe et un Emmy Award. A ses côtés, on a pu voir Sydney Sweeney, Murray Bartlett, Aubrey Plaza ou encore Theo James.