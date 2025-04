"The White Lotus" : le compositeur vedette de la série annonce son départ pour la saison 4

Un désaccord qui fait mal

Son générique de référence "Aloha!" de la saison 1 remixé en "Renaissance" pour la saison 2, a complétement disparu sur "Enlightenment" de la saison 3. De quoi rendre dingues les internautes, qui ont largement partagé leurs mécontentements sur les réseaux sociaux en début de saison, le compositeur a d’ailleurs reçu de nombreux message injurieux. "Au début, les gens m’insultaient et m’envoyaient des trucs horribles. Puis j’ai commencé recevoir d’autres réactions : 'Tu sais quoi, avant je détestais le thème, mais maintenant je m’y mets', comme s’ils avaient changé. J’étais vraiment excité", a dévoilé Cristobal Tapia de Veer, dans une interview pour le New York Times magazine.

Alors que la série cartonne avec de multiples récompenses, en coulisses, le compositeur et le réalisateur ont visiblement eu des différends artistiques concernant l’avenir de la bande-originale sur cette dernière saison. Le musicien a affirmé qu’il ne travaillerait plus jamais avec Mike White. "J’ai annoncé à l’équipe que je ne reviendrai pas, que je partais". Il a ensuite avoué que les fameux "Ooh-loo-loo-loos" étaient présents dans la version longue du dernier générique, mais que le créateur a refusé de voir apparaitre cette partie. "Mike a coupé ça, il n’était pas content. A ce stade-là, nous avions déjà eu notre ultime dispute. Donc il disait 'non' à tout", affirme-t-il. Une mésentente qui a poussé le compositeur a partagé la version longue sur sa propre chaîne. "J’ai donc posté ça sur YouTube" explique-t-il.

Désormais les attentes ne se portent plus seulement sur l’intrigue ou le lieu de la nouvelle saison, mais aussi sur sa future composition musicale. Quoi qu’il en soit, Cristobal aura marqué au fer rouge l’un des projets les plus regardés et commentés ces dernières années.