"The Last of Us" saison 2 : une bande-annonce intense et pleine d’indices

On retrouve bien évidemment Joel et Ellie, nos deux héros respectivement incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey. Rien ne va plus entre les deux personnages en raison des terribles secrets qui les séparent. "Tu me l’avais promis", crie Ellie qui semble dévastée. On note également la présence d’Abby, la troisième héroïne qui apparaît dans le deuxième opus du jeu vidéo. Adorée ou détestée par les joueurs, Abby est interprétée par la talentueuse Kaitlyn Dever ("Apple Cider Vinegar", "Booksmart").

Dans la saison 2 de "The Last of Us", seront également présents Rutina Wesley (Maria), Young Mazino (Jesse), Danny Ramirez (Manny), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora) et Spencer Lord (Owen). Rendez-vous le 14 avril prochain pour découvrir les nouveaux épisodes en streaming sur Max !