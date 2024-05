« The Last Of Us » : on a une date de sortie pour la saison 2

Ellie et Joel ont débarqué en chair et en os sur HBO, luttant toujours face aux infectés et aux survivants. Adapter le célèbre jeu vidéo en prises de vues réelles n’était pas une mince affaire, mais la première saison de « The Last Of Us » a été chaleureusement accueillie par la presse et une grande partie du public. Il était donc évident que HBO rempilerait pour une suite.

On attend donc impatiemment de voir ce que la saison 2 de « The Last Of Us » nous réserve, surtout quand tout porte à croire qu’il s’agira bien d’une adaptation directe du deuxième jeu - tout comme la saison 1 était pour l’essentiel très fidèle au premier. A ce propos, les premières images viennent d'être dévoilées mais ne révèlent rien de probant à ce sujet.