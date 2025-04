"The Buccaneers" : on connaît la date de sortie de la saison 2, et c’est pour bientôt

La nouvelle saison, composée de huit épisodes, devrait poursuivre les intrigues de la saison passée. Les actrices Kristine Froseth et Alisha Boe, qui incarnent Nan et Conchita, ont d’ailleurs promis en interview pour Première “beaucoup de choses excitantes à explorer après le final de la saison 1, comme le mariage de Nan et Theo, le bébé de Jinny, les conséquences pour les Seadown, le fait que Conchita va tracer sa propre voie, sans argent, mais avec son mari et son enfant”.

Côté casting, il s’enrichit de nouveaux personnages, dont la star de "Gossip Girl", Leighton Meester, mais aussi Greg Wise, Jacob Ifan, Grace Ambrose et Maria Almeida. En attendant de découvrir la bande-annonce de la saison 2, vous pouvez retrouver les premiers épisodes de "The Buccaneers" en streaming sur Apple TV+ et myCANAL.