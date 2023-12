Jenna Coleman (la Reine Victoria) et Tom Hughes (le Prince Albert) y incarnent un couple résolument moderne malgré l’époque. Ici, c’est la femme qui a les pleins pouvoirs sur la vie de son mari.

« Bienvenue à Sanditon » (2019)

Theo James en costume de gentleman ? Cela mérite forcement le détour. « Bienvenue à Sanditon » est adapté du dernier roman de Jane Austen et suit le destin de la jeune Charlotte Heywood, héroïne féministe à la langue bien pendue. La jeune femme sauve le rêveur Tom Parker d'un accident de calèche. Suite à cela, elle est conviée à Sanditon, ex-village de pêcheurs et future station balnéaire en devenir. Sur place, elle fait la rencontre des membres de l'élite locale : la veuve Lady Dunham et ses irascibles héritiers, mais aussi le frère de son hôte Sydney Parker. Le jeune homme la méprise et elle le lui rend bien.