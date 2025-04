"The Amateur" : Rami Malek déterminé dans cette nouvelle bande-annonce

Entre les sous-sols de la CIA, où il exerce son travail de cryptographe, et la réalité dangereuse du terrain, il y a un pas considérable que Charlie Heller ne va pas hésiter à franchir lorsqu'il apprend que sa femme a été tuée dans une attaque terroriste perpétrée à Londres.

Face à l'inaction de sa hiérarchie, l'analyste brillant et introverti entend prendre les choses en main et retrouver les meurtriers de sa femme, même si rien ne le prépare à affronter de tels adversaires.

"The Amateur" met en scène Rami Malek ("Bohemian Rhapsody" et "Mourir peut attendre") aux côtés de l'indépassable Laurence Fishburne ("Matrix"), ainsi que Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe ("Outlander") ou encore Jon Bernthal ("The Walking Dead" et "The Bear").