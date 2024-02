« Sonic 3 » : Jim Carrey sera de la partie

"Sonic 3": bande-annonce et nouveau casting

Il y a des rires que l’on n’oublie pas et celui de Jim Carrey en fait partie. Dans un premier teaser qui ne dévoile rien si ce n’est une date approximative (décembre 2024), un détail n’a pas échappé aux fans. En effet, à la fin de la vidéo, résonne le rire du méchant interprété par l’acteur. Il reprendra donc bien son rôle conformément à ce qu’avait annoncé Variety.

En plus du teaser, on connaît à présent les nouvelles personnalités qui rejoindront le casting : Krysten Ritter (« Jessica Jones »), Cristo Fernández (« Ted Lasso »), James Wolk (« Watchmen ») et Alyla Browne (« Furiosa: A Mad Max Saga ») entre autres. De nouveaux visages qui joueront au côté de Ben Schwartz (Sonic), Lee Majdoub (agent Rock), Idris Elba (Knuckles), Colleen O’Shaughnessey (Tails), Tom Butler (général Kenneth Walters), James Marsden (Tom Wachowski) et Tika Sumpter (Maddie Wachowski) qui seront de nouveau de la partie. À vos marques, prêts pour décembre 2024 !