«Sky Rojo»: quelle est la nouvelle série par le créateur de «La Casa de Papel»?

Le même succès attendu? Depuis plusieurs années, le monde entier suit les folles aventures du Professeur et de ses braqueurs attachants dans «La Casa de Papel». Cette série d’action a été regardée par des millions de personnes à travers le monde. Aujourd’hui, le créateur du show, Álex Pina, a imaginé un tout autre programme.

Toujours avec Netflix, il dévoile «Sky Rojo». Trois jeunes femmes, Coral (Verónica Sánnchez), Wendy (Lali Espósito) et Gina (Yany Prado) tentent de fuir leur patron, Roméo, propriétaire du club dans lequel elles travaillent. Ce dernier est également proxénète. Le gérant demande à ses hommes de main, Moisés et Christian, de les poursuivre. Une folle course contre la montre démarre. Les jeunes femmes arriveront-elles à leurs échapper?