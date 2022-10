«Shotgun Wedding»: le nouveau film déjanté de Jennifer Lopez et Josh Duhamel

Un mariage complètement fou… Voilà ce qui attend Jennifer Lopez et Josh Duhamel dans «Shotgun Wedding». Disponible sur Amazon Prime Video à partir du 27 janvier, ce film raconte l’histoire déjantée de cette cérémonie, qui avait tout d’un rêve éveillé. Grace et Tom sont sur le point de se dire «Oui» dans un endroit paradisiaque.

Alors que tous leurs invités sont présents, le mariage est finalement pris en otage par un groupe de criminels. Voulant protéger leurs proches, ils vont tout faire pour les mettre à l’abris. Grâce à cette aventure, Darcia et Tom vont redécouvrir pourquoi ils tiennent tant à se marier.

«Shotgun Weeding»: un casting 5 étoiles

Pour cette production inédite, Prime Video met les petits plats dans les grands. Et pour cela, la plateforme mise sur un casting de qualité. Jennifer Lopez et Josh Duhamel encaissent les rôles principaux de «Shotgun Weeding». A leurs côtés, on retrouve également Jennifer Coolidge de «The White Lotus», Sônia Braga, D’Arcy Carden, connue pour son rôle dans «The Good Place» mais aussi Lenny Kravitz. Le célèbre musicien y joue l’ex de Grace.

«Shotgun Weeding» est réalisé par Jason Moore, connu pour le film «Pitch Perfect». Il s’est également entouré de Liz Meriwether, créatrice de la sitcom «New Girl». Le film sortira le 27 janvier 2023 sur Amazon Prime Video.