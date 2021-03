Sex Education : qui est Emma Mackey, la Française qui interprète Maeve ?

Emma Mackey, une actrice française

Dans la comédie dramatique Sex Education, Emma Mackey interprète Maeve Wiley, jeune lycéenne habitant une caravane, dont les parents sont toxicomanes. Emma Tachard-Mackey, de son nom complet, est née au Mans, dans la Sarthe, en 1997, d'un père français et d'une mère britannique. C'est en leur compagnie que l'actrice a grandi à Sablé-sur-Sarthe, jusqu'à obtenir son baccalauréat en 2013. C'est à ce moment-là qu'Emma Mackey décide de rejoindre son autre pays, le Royaume-Uni, où elle part étudier le théâtre et les lettres classiques dans une école de Leeds. Cette expérience lui permettra non seulement d'apprendre à jouer, mais aussi de perfectionner son anglais, le français étant sa langue maternelle. L'actrice déménage en 2016 à Londres, la capitale anglaise, où elle vit toujours à ce jour. Mais encore aujourd'hui, malgré les tournages qui se déroulent en Angleterre, l'actrice revient régulièrement en France, et notamment à Paris, dont elle est tombée sous le charme...

De la France au Royaume-Uni : les premiers rôles d'Emma Mackey

Après quelques rôles secondaires, notamment dans le téléfilm d’horreur Badger Lane en 2016, l'actrice obtient finalement son vrai premier rôle en 2018 dans un drame : Summit Fever. Elle incarne alors une alpiniste anglaise tentant d'escalader plusieurs sommets au cours du même été. C'est l'année suivante, en 2019, qu'Emma Mackey décide de participer au casting d'une toute nouvelle série britannique : Sex Education, diffusée sur Netflix. Rapidement sélectionnée pour jouer le rôle de Maeve Wiley, elle contribue largement au succès énorme que rencontre la série à sa sortie. L'actrice est révélée au grand public et enchaîne rapidement le tournage d'une seconde saison.

Emma Mackey, la révélation de Sex Education

Emma Mackey incarne la jeune Maeve Wiley, l'un des personnages principaux et iconiques de la série. À la fois moderne, complexe et passionnante, Maeve s'est très vite imposée comme une figure emblématique de Sex Education, notamment pour son look vestimentaire rebelle, son maquillage insistant et ses cheveux roses dans la première saison. D'ailleurs, ces fameux cheveux roses ont traversé les frontières et donné naissance à une tendance de mode aux quatre coins de la planète. Emma Mackey est souvent comparée à l'actrice Margot Robbie, qui a notamment joué dans Suicide Squad et Le Loup de Wall Street, pour sa ressemblance physique. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, l'actrice de Sex Education est unique en son genre, et risque encore de faire longtemps parler d'elle !

Depuis sa révélation dans Sex Education, Emma Mackey enchaîne les rôles. Elle a notamment joué dans le long-métrage de Martin Bourboulon, Eiffel, dans lequel elle incarne la muse de Gustave Eiffel aux côtés de Romain Duris.