Ryan Reynolds et Blake Lively : on connait enfin le prénom de leur quatrième enfant

Né il y a un peu plus d’un an, le dernier enfant de Blake Lively et Ryan Reynolds était encore un véritable mystère. Mais au cours de l’avant-première de « Deadpool & Wolwerine » à New-York, l’interprète de Deadpool a enfin levé le secret du prénom de leur dernier-né. Suite à la projection, l’acteur de 47 ans est monté sur scène pour faire ses remerciements à sa femme et à leurs quatre enfants, y compris le petit dernier arrivé en février 2023.

« Je veux commencer par remercier ma femme Blake, qui est ici. Je veux remercier mes enfants, James, Inez, Betty, Olin, qui sont ici. J’espère que, si j’ai de la chance, ce moment sera la chose plus traumatisante — c’est-à-dire le contenu de ce film — qui se produira dans vos merveilleuses vie », a-t-il déclaré avec humour. A cette occasion, il a annoncé que son petit dernier s’appelait Olin, un prénom tout droit venu des pays nordiques et qui signifie « héritier ». Un prénom généralement masculin, mais le couple n’a pas encore révélé le sexe de l’enfant.