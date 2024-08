« Jamais plus » la nouvelle bande-annonce : Blake Lively et Justin Baldoni dans des scènes déchirantes

Tout commence avec la rencontre de Lily (Blake Lively) et Ryle (Justin Baldoni). Dans la bande-annonce, leur connexion est immédiate et intense. Mais l’arrivée soudaine du premier amour de la jeune femme, Atlas Corrigan, interprété par Brandon Sklenar, vient chambouler sa vie sentimentale. De son côté, Ryle commence à montrer des aspects de sa personnalité qui rappellent à Lily la relation toxique de ses parents.

Bien que ce synopsis semble annoncer un roman à l’eau de rose, « Jamais Plus » raconte en réalité une histoire de violences conjugales, inspirée de la vie de l'autrice. En 2023, le livre a été le plus acheté avec le Pass culture. L’adaptation est donc très attendue par les fans, d’autant plus que sa date de sortie a été repoussée à plusieurs reprises suite au mouvement de grève à Hollywood.