Ryan Murphy: ces séries cultes du réalisateur

Un catalogue riche ! Ryan Murphy ne cesse de surprendre ses fans. Le réalisateur enchaine les succès depuis la rentrée scolaire «Dahmer» et «The Watcher». Ces deux séries connaissent d’excellents démarrages. Ce qui poussent les internautes à se replonger dans les précédentes productions de Ryan Murphy.

L’homme de 56 ans marque les esprits avec ses scénarios originaux, et souvent inspirés de la vie quotidienne. C’est le cas de «Popular», un show qui, comme son nom l’indique, parle des élèves populaires et ceux qui ne le sont pas. Avec «Glee», on retrouve une nouvelle fois l’univers scolaire mais cette fois-ci à travers une chorale ! «The Politician» est aussi dans le même genre, mais évoque l’avenir de ce jeune homme qui veut devenir Président des Etats-Unis, coûte que coûte.

Ryan Murphy: sa passion pour le macabre

Les autres séries de Ryan Murphy qui cartonnent sont celles qui parlent d’horreur/thriller. Le réalisateur crée l’événement avec «American Horror Story». Chaque saison est toujours très attendue. Dans le même genre, il séduit les spectateurs avec «Ratched». Avec Sarah Paulson en tête d’affiche, Ryan Murphy raconte l’histoire terrifiante de cette infirmière, aux méthodes particulières…

La spécialité du réalisateur est de raconter des histoires profondes et détaillées sur ses personnages. Dans «Hollywood», il met en scène ces acteurs, qui sont prêts à tout pour percer à Hollywood après la Seconde Guerre Mondiale.