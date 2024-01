Ryan Gosling récompensé pour « I’m Just Ken », sa réaction est hilarante

Depuis cet été, Ryan Gosling est Ken. Star aux côtés de Margot Robbie dans le blockbuster « Barbie », l'acteur canadien s'est vu nommé aux Critics Choice Awards après une nomination aux Golden Globes pour le Meilleur acteur dans un second rôle. Ce lundi 15 janvier, et contre toute attente, la vedette masculine de la comédie musicale a été distinguée, non pas grâce à son jeu d'acteur mais pour ses talents de chanteur.

En effet, les votants des Critics Choice Awards ont décidé d'attribuer au film « Barbie » le prix de la Meilleure musique pour « I’m Just Ken », un titre drôle et iconique de l'oeuvre de Greta Gerwig. Bien que sa performance soit maitrisée dans le film, l'acteur reste néanmoins circonspet face à une telle récompense, très certainement disproportionnée à ses yeux. En effet, « I’m Just Ken » était nommée face à des stars de l'industrie musicale comme Dua Lipa (« Barbie »), Lenny Kravitz (« Rustin ») ou encore Billie Eilish (« Barbie »).