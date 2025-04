Retour de "Black Widow" : Scarlett Johansson met les choses au point

Alors que les "Avengers" travaillent à leur retour au cinéma avec "Avengers : Doomsday" et "Avengers: Secret Wars", les fans se demandent si certains personnages feront partie du casting, notamment Black Widow. Et ce, malgré la disparition de l’héroïne incarnée par Scarlett Johansson actée dans "Avengers: Endgame".



De quoi amener l'actrice d'"Iron Man 2" a faire une mise au point plutôt directe et franche quant au devenir de son personnage, Natasha Romanoff, lors d'une récente interview accordée au magazine InStyle.

"Natasha est morte. Elle est morte. Elle est morte, OK ?", a ainsi lâché Scarlett Johansson à l'intention des fans de l'univers qui se projettent sur un hypothétique retour de la super-héroïne. La star, qui figure au casting du prochain "Jurassic World", s’égosillerait presque. Selon elle, les fans doivent clôturer le chapitre et se faire à cette idée. "Ils ne veulent pas le croire, ils se disent : 'Mais elle pourrait revenir !'", exprime-t-elle. "Elle a sauvé le monde. Laissez-lui son moment d’héroïsme", réclame-t-elle enfin.

Pour les fans de l'actrice, ils n'auront cependant pas longtemps à attendre avant de la retrouver au cinéma, notamment grâce à la sortie de "Jurassic World : Renaissance" prévue le 4 juillet prochain.