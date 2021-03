Qui était vraiment "Oncle Dickie", le mentor du Prince Charles présenté dans The Crown ?

Bienvenue dans la saison 4 de The Crown

Très attendue par les fans de la série, la saison 4 de la série à succès The Crown est diffusée sur Netflix depuis le 15 novembre 2020. Cette dernière se concentre sur la fin des années 70 et les années 80, une période particulièrement importante pour la famille royale. C'est en effet à cette époque que la princesse Diana fait son apparition dans la vie de la royauté britannique. Et dès le premier épisode, le ton est donné. Alors que la relation entre la Reine Elizabeth et Margaret Thatcher se complexifie, Charles et Diana tombent peu à peu amoureux. Mais un autre événement troublant marque ce tout premier épisode : le décès tragique de Lord Mountbatten, interprété par l'acteur Charles Dance. Mais qui était vraiment ce personnage charismatique ? Et comment a-t-il été assassiné dans la réalité ?

"Oncle Dickie" : père, mentor…

Duc d'Édimbourg, oncle du prince Philip et époux de la reine Elizabeth, Louis Francis von Battenberg, surnommé "Oncle Dickie", a joué dans la vraie vie le rôle de père adoptif du prince Philip. Une fois ce dernier adulte, il est devenu le mentor du prince Charles, son petit-neveu. Né en 1900, Lord Mountbatten a joué un rôle majeur au sein de la famille royale. Dernier vice-roi de l'Inde coloniale et tout premier gouverneur général de l'Inde indépendante, il consacra une partie de sa vie à guider le prince Charles dans ses décisions.

… Et personnage controversé

Mais en parallèle, "Oncle Dickie" mena également une vie des plus sulfureuses. Marié à Edwina Ashley, il défraya la chronique à de multiples reprises pour ses relations extra-conjugales multiples. Bisexuel, l'oncle du prince Philip avait une attirance toute particulière pour les jeunes hommes et fréquentait régulièrement des bordels gays. Ces relations scandaleuses furent camouflées par la couronne britannique pendant de longues années, jusqu'à la sortie du livre "The Mountbattens: their Lives & Loves", rédigé par l’historien Andrew Lownie.

Le décès d'"Oncle Dickie"

Tout comme la série The Crown le relate avec fidélité, Lord Mountbatten est, le 27 août 1979, victime d'un attentat commandité par l'IRA (Armée républicaine irlandaise). Après s'être engagé dans la marine, l'homme devient vice-roi et gouverneur général des Indes en 1947. En 1979, alors que lui et plusieurs membres de sa famille naviguent à bord de son bateau le Shadow V, "Oncle Dickie" est victime d'une explosion. Une bombe, placée sous la coque de son bateau, explose dans la baie de Donegal, à Mullaghmore, le tuant lui, son petit-fils âgé de 14 ans et un membre de son équipage. La famille royale britannique est frappée par l'IRA pour la première fois de son histoire. L'assassin, Thomas McMahon, est arrêté quelques heures avant l'explosion, et sera condamné à la prison à vie avant d'être libéré en 1998.