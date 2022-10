«Plus Belle La Vie»: les images bouleversantes de la fin de tournage

«Plus Belle La Vie» : que vont faire les acteurs après ?

«Beaucoup de gens ont grandi avec ce programme. Et nous aussi.» Marwan Berreni, Léa François, Anne Décis et Nicolas Berger Vachon sont revenus sur le succès de "Plus Belle La Vie", en interview pour NRJ, il y a quelques mois.

Ils nous ont expliqué leur vision de leur avenir sans «Plus Belle La Vie». «Je n’ai jamais pensé pouvoir être toute ma vie dans ‘’Plus belle la vie’’, a expliqué Léa François aka Barbara. Quand je regarde en arrière et que je me dis que ça fait 14 ans, c'est vertigineux, c'est magnifique, c'est fou. J'aime bien faire confiance au destin et je trouve que c'est un peu excitant dans ce métier aussi. (…) D’un côté ça nous stresse mais d’un côté, on adore ne pas savoir ce qui va nous arriver.»