« Percy Jackson et les Olympiens » renouvelé pour une deuxième saison

C’était une des annonces les plus attendues ! La série « Percy Jackson et les Olympiens » dévoilée le 19 décembre dernier, s’est très vite imposée comme un programme phare de la plateforme de streaming détenue par Disney. Le premier épisode a cumulé plus de 13 millions de vues sur Disney + et Hulu en l’espace de six jours. La première saison dans son intégralité, a, selon Variety, été visionnée plus de 20 millions de fois, un score représentatif de l’attrait du public pour ce programme.

Adapté de la série de livres éponyme, « Percy Jackson et les Olympiens » met en scène Percy, le fils d’un Dieu de la mythologie grecque, qui a pour mission de récupérer l’Eclair primitif de Zeus. Le succès de cette première saison s’explique par la qualité de ses effets spéciaux. Percy étant poursuivi par de nombreux monstres, un travail considérable a été réalisé sur ces derniers afin de les rendre aussi imposants qu’à la lecture des livres. Un minotaure impressionnant fait d'ailleurs son apparition dès le premier épisode, de quoi donner la couleur !