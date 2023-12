« Percy Jackson et les Olympiens » : les premiers avis sont tombés…

La série sur « Percy Jackson » arrive dans quelques jours sur la plateforme Disney+. La presse américaine a d'ores et déjà pu jeter un œil à cette nouvelle mouture. Et, si on juge d'ordinaire que les remakes s'avèrent souvent moins efficaces que l’œuvre originale, « Percy Jackson et les Olympiens », au contraire, aurait réussi à prolonger la magie. Pour preuve, la série obtient 95% d’avis positifs sur le site Rotten Tomatoes, l'un des agrégateurs de critiques de référence outre-Atlantique.