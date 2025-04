"Peaky Blinders" : le film sortira-t-il au cinéma ?

Diffusée entre 2013 et 2022, "Peaky Blinders" a marqué les esprits grâce à son récit brutal autour de la famille Shelby, figure emblématique du crime organisé à Birmingham. Saluée depuis plus d’une décenie, la série s’est achevée après six saisons... Mais elle ne s’arrête pas là.

En juin 2024, l’équipe a officialisé la sortie d’un film spin-off, baptisé "The Immortal Man".

Si sa diffusion sur Netflix est confirmée, le créateur de la série, Steven Knight, laisse entendre qu’une sortie en salles pourrait également être envisagée.