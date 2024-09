Un Irlandais de plus dans le projet. Barry Keoghan fait son entrée dans le casting du long-métrage événement « Peaky Blinders », et ça promet. Après avoir brillé dans « Les Banshees d'Inisherin » et « Saltburn », l’acteur rejoint une équipe déjà bien fournie avec la star du programme, Cillian Murphy et la nouvelle venue, Rebecca Ferguson.