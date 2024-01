« Pauvres Créatures » : après les Golden Globes, le film avec Emma Stone démarre fort

C’était la surprise des Golden Globes du 8 janvier dernier ! Le mastodonte « Barbie », que la presse spécialisée voyait favori, s’est finalement incliné à deux reprises dans les catégories : « Actrice dans un film de comédie » et « Film de Comédie ». Les deux fois, la production hors norme a vu la récompense passer sous son nez au profit du même film : « Pauvres Créatures » du grec Yorgos Lanthinos. Portée par une Emma Stone impériale qui a également reçu le Critic’s Choice Movie Award de la meilleure actrice, le long métrage est projeté dans les salles obscures depuis le 17 janvier 2024, et s’est déjà hissé à la première place des films visionnés devant « Comme un Prince » et « Godzilla : Minus One ».

L’histoire raconte l’odyssée de Bella, une jeune femme ramenée à la vie par un savant fou. Après sa fuite avec un avocat interprété par Mark Ruffalo, elle entame une traversée du monde dans le but de découvrir un monde dont elle ne sait rien. Adapté du roman éponyme d’Alasdair Gray, « Pauvres Créatures » affiche le meilleur démarrage du réalisateur grec en France.