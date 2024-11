"Outer Banks" : avec qui les acteurs de la série sont-ils en couple ?

Madelyn Cline à présent célibataire

Après sa rupture avec Chase Stokes, Madelyn Cline a brièvement fréquenté l'humoriste Pete Davidson, connu pour ses relations avec des stars comme Ariana Grande, Kim Kardashian et Emily Ratajkowski. Leur histoire a pris fin en début d'année et Madelyn souhaite désormais rester discrète sur sa vie sentimentale. Elle rejoint ainsi plusieurs de ses co-stars, comme Drew Starkey, Jonathan Daviss, Austin North et Carlacia Grant, qui n'ont pas de relation avérée.