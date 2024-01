Omar Sy : qui est sa femme, Hélène Sy ?

Ce mardi 16 janvier, la planète People et les mordus de mode se sont retrouvés au Jardin d’acclimation, du Bois de Boulogne, pour découvrir la collection automne-hiver 2024-2025 du vestiaire masculin de Louis Vuitton. Les célébrités des quatre coins du monde se sont déplacées en masse pour apprécier le troisième défilé du directeur créatif Pharrell Williams.

Parmi elles, étaient présentes sur le photocall de l'évènement : des stars de la K-pop, le nouveau roi du reggaeton Rauw Alejandro, la top model des années 2000 Karlie Kloss et bien évidemment de nombreux acteurs comme Pio Marmai, Tahar Rahim et Omar Sy accompagné de sa femme.

Une femme engagée

Tout sourire, la star de la série qui cartonne, « Lupin », est apparue au bras de celle qui partage sa vie. Peu connue du grand public et plutôt discrète, Hélène Sy est l'épouse d'Omar Sy depuis l'été 2007. Avant de se marier le couple avait vécu pèrs de dix années ensemble. Les deux amoureux se rencontrent alors que l'acteur réalise ses premiers pas à l'écran et qu'Hélène atterrit à Paris pour y faire des études d'orthophoniste. De là, ils vivent une parfaite idylle et mettent au monde quatre beaux enfants, deux filles et deux garçons.

Née en 1979, Hélène grandit en Basse-Normandie avec une mère « travailleuse sociale » et un père « employé dans l'immobilier », explique Télé Loisirs. Elle est aujourd'hui la fondatrice de l’association CéKeDuBonheur, créée en 2005. Très investie dans son activité, elle aide à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Pour mener à bien sa mission, la jeune femme s'est entourée de nombreuses célébrités, dont Valérie Damidot ou encore l’actrice Leïla Bekhti qui est la marraine de l’association.