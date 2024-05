Omar Sy bientôt de retour dans une comédie romantique

Il a du charme et il en joue. Omar Sy est pressenti pour jouer dans la comédie romantique « French Lover » sur Netflix. Un projet porté par Nina Rives, qui fera ses premiers pas en tant que réalisatrice, révèle le magazine Variety. Loin des innombrables costumes d’Assane Diop, l’acteur de « Lupin » devrait donner la réplique à Sara Gireaudau, Pascale Arbillot (« Lost Bullet ») et au comédien Alban Ivanoff.

Côté production artistique, Nina Rives s’associe à son mari, le réalisateur et scénariste Hugo Gélin à qui l’on doit déjà « Love at Second Sight » et « Two Is a Family », précise le magazine américain. Deux films qui ont connu un certain succès au box-office français. Pour ce nouveau projet, Omar Sy endosserait le rôle d’Abel Camara, une grande star qui croise la route de Marion, « la fille d’à côté ». Une recette simple mais qui a fait ses preuves. De quoi signer en douceur le retour de l’Intouchable après une série de drames tels que « L’affaire des étrangers », « Le Livre de Clarence » ou encore « Tirailleurs ».