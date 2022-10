«Nos cœurs meurtris»: Sofia Carson et Nicholas Galitzine en couple ?

Les acteurs Sofia Carson et Nicholas Galitzine sont-ils en couple dans la vraie vie? Il n'est pas étonnant de voir apparaitre des rumeurs de relation entre les deux artistes. Leur alchimie à l’écran est excellente. Mais nous sommes navrés de vous l’annoncer, Sofia et Nicholas sont tout simplement de très bons acteurs et ne se fréquentent pas en dehors des plateaux de tournage.

Alors qu’en est-il de la vie amoureuse de chacun des héros de "Nos Coeurs Meurtris"?

Sofia Carson est-elle en couple?

Sofia Carson reste très discrète sur sa vie privée. Tout porte à croire que l’actrice et chanteuse serait célibataire.

L’interprète de «Come Back Home» ne cesse de dire que sa priorité est sa carrière. «Pour le moment, c’est plus facile de se concentrer sur le travail et les amis.», avait-elle révélé à Cosmopolitan, en 2019. «Je suis en couple avec ma carrière, je suis sûre que vous aussi.», rajoutait-elle avec beaucoup d’humour.

Sofia expliquait par la même occasion qu’elle ne souhaitait pas rencontrer quelqu’un dans le même milieu qu’elle. «Je n’ai jamais essayé les applications de rencontre. J’ai pris la décision au bout de deux ans que je ne voulais pas construire une relation avec quelqu’un du monde du divertissement. Comme vous pouvez l’imaginer, ça rend la chose un petit peu difficile.»

Sofia Carson aurait été en couple avec le fils de l’actrice Sofia Vergara, Manolo Gonzalez Vergara, en 2016. Des rumeurs circulent tout de même aujourd’hui sur une possible relation avec un DJ, Fadil El Ghoul, connu sous le nom de scène R3hab. Ils auraient travaillé ensemble sur des projets musicaux de la chanteuse.

Nicholas Galitzine : zoom sur sa vie amoureuse

L’acteur reste, lui aussi, assez discret sur ses amours. Sur ses réseaux sociaux, Nicholas Galitzine adore partager des contenus en compagnie de sa famille mais garde sa vie amoureuse secrète. Tout porte à croire que la star de "Nos Coeurs Meurtris" est célibataire en ce moment.