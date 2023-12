« N’importe qui sauf toi » : Sydney Sweeny a frôlé la mort durant le tournage

« Nous étions au milieu de la scène et j'étais censée crier mais mes cris sont devenus un peu plus sérieux. Au départ, l'équipe de production n'a pas compris la gravité de la situation. », se remémore douloureusement la comédienne lors de l’émission « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ». Comble de malchance, l'araignée qui a piqué la comédienne est une « huntsman », l’une des plus grandes espèces du pays. Sa morsure provoque des douleurs locales, parfois accompagnées de nausées, de maux de tête, de vomissements, d’un pouls irrégulier et de palpitations cardiaques.

Sydney Sweeny ajoute : « Ils pensaient que je faisais des choix dramatiques très sérieux dans une comédie romantique. Personne n'a coupé, alors je suis restée assise avec une araignée sur le bras qui me mordait. Je criais et tout le monde me regardait. Glen était le seul à se dire : "Whoa, whoa, whoa, je pense que c'est un peu réel." J'ai cru que j'allais mourir. »

Pour voir si cette scène terrifiante a été coupé ou non dans la comédie romantique, il faudra patienter un peu. « N’importe qui sauf toi » sortira le 27 décembre prochain au cinéma.