« Mufasa : Le Roi Lion » : Disney dévoile une bande-annonce du préquel

Saut dans le temps. Le film retrace la vie de Mufasa racontée par le célèbre binôme Timon/Pumba et le sage Rafiki. « L'histoire présente Mufasa comme un petit orphelin, perdu et seul jusqu'à ce qu'il rencontre un lion sympathique nommé Taka, l'héritier d'une lignée royale » détaille le synopsis. « Cette rencontre fortuite déclenche le vaste voyage d'un groupe extraordinaire de marginaux à la recherche de leur destin. Leurs liens seront mis à l'épreuve alors qu'ils travailleront ensemble pour échapper à un ennemi menaçant et mortel. »

Beyoncé au casting

Au casting vocal, on retrouvera (en VO) Aaron Pierre dans le rôle de Mufasa et Kelvin Harrison Jr. dans le rôle de Taka. Tiffany Boone sera Sarabi tandis que Kagiso Lediga reviendra doubler Rafiki. Mads Mikkelsen jouera Kiros, un lion redoutable avec de grands projets. Seth Rogen et Billy Eichner reviendront faire Timon et Pumbaa. Dans le reste du casting, Donald Glover prendra le rôle de Simba et Beyoncé jouera Nala !

Rendez-vous au cinéma le 18 décembre prochain !