"Mufasa : Le Roi Lion" : découvrez la nouvelle bande-annonce avec Mufasa et Taka

Une intense épopée

Les images révèlent la rencontre entre deux frères de coeur, le jeune lionceau orphelin, et Taka, l'héritier de la lignée royale, qui deviendra Scar. En transmettant cette histoire à la jeune Kiara, Rafiki, avec l’aide de Timon et Pumbaa, cette nouvelle histoire entraine le spectateur dans un récit intense tissé de liens d’amitié, de rivalités et d'instinct de survie. Du côté des fans, l'excitation monte et les réactions d'internautes partageant leur impatience de découvrir cette nouvelle histoire affluent en ligne.

"Mufasa : Le Roi Lion" sort au cinéma le 18 décembre.