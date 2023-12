« Mercredi » : une nouvelle série centrée sur un personnage de la famille Addams ?

On ne présente plus la famille Addams. Avec quatre longs métrages sortis au cinéma, deux téléfilms et huit séries télévisées, ces drôles de personnages nous hantent depuis plus de 80 ans... et ce n'est pas près de s'arrêter ! En plus de la saison 2 de « Mercredi », Netflix préparerait une série dérivée sur un autre membre sinistre de la famille… Indice : il est chauve et voûté.