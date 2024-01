« Mean Girls : Lolita Malgré Moi » : qui sont les deux actrices devenues virales ?

Elles sont l’élite du lycée. Elles sont belles, jeunes, populaires et un brin méchantes. Les Plastiques font la loi dans les couloirs de l'école et parviennent à séduire la Toile. Reneé Rapp et Avantika Vandanapu sont les deux actrices du remake de « Mean Girls » à suivre impérativement.

La première est clairement une icône en devenir. Avec sa chevelure d’un blond éclatant, ses courbes, mais surtout son incroyable voix, Reneé Rapp incarne dans la comédie musicale la reine des abeilles : Regina George. Née le 10 janvier 2000, en Caroline du Nord, l'actrice se passionne très tôt pour la musique. Un hobby qui lui va bien puisqu’elle est repérée pour jouer dans plusieurs comédies musicales, dont « Big Fish » qui lui vaut un Jimmy Award de la meilleure interprète en 2018. Elle continue sa route et s’illustre au point de devenir la doublure de Taylor Louderman, qui joue Regina George dans « Mean Girls » à Broadway.

En 2021, la scène ne lui suffit plus et elle obtient son premier rôle au petit écran dans la série « The Sex Lives of College Girls ». Elle y incarne Leighton Murray, une étudiante sûre d’elle au look BCBG qui découvre son homosexualité et assume au fil des épisodes cette part de son identité. Un rôle qu’elle ne tient pas longtemps puisqu’elle choisit de se focaliser sur sa carrière musicale et son EP « Everything to Everyone » puis son album « Snow Angel » sorti en août 2023. Elle entame d’ailleurs une tournée et sera de passage en France le 13 février prochain.