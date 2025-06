"Maxton Hall" : quand sera diffusée la saison 2 sur Prime Video ?

Depuis son arrivée sur Prime Video, "Maxton Hall" s’est imposée comme l’une des séries les plus populaires de la plateforme de streaming. Adaptée de la trilogie littéraire de Mona Kasten, cette fiction pour jeunes adultes captive par l’alchimie entre les deux protagonistes, Ruby Bell ((Harriet Herbig-Matten) et James Beaufort (Damian Hardung). Et si la première saison date déjà d’il y a un an, les fans impatients de les retrouver vont être sur un petit nuage. Prime Video vient enfin de dévoiler la date de diffusion de la saison 2 !