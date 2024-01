Matthew Perry : l’hommage émouvant aux Emmy Awards 2024

Il ne sera jamais oublié. Matthew Perry, décédé en octobre dernier, après avoir succombé aux effets aigus de la kétamine, a fait partie de l’hommage aux acteurs tristement disparus durant l’année 2023, lors de la 75ème cérémonie des Emmy Awards, à Los Angeles.

Pendant la soirée, une vidéo des comédiens et comédiennes décédés a ému de nombreux téléspectateurs. Alors qu’apparaissait le visage de célébrités qui ont marqué les fictions de ces dernières années, sur la musique de Charlie Puth «See You Again», la mélodie a subitement été modifiée pour mettre en avant le générique de «Friends», «I’ll Be There For You».

La photo de l’interprète de Chandler est alors apparue à l’écran laissant le public des Emmy Awards bouleversé.