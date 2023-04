« Lupin » : à vous de découvrir la date de sortie de la saison 3

« Lupin » : la date, cachée sur la plateforme Netflix

Quelques heures après avoir teasé l’affiche publicitaire, le compte Instagram de Netflix a dévoilé une vidéo promotionnelle de la série où l’on peut apercevoir Omar Sy dans la peau d’Assane Diop, son personnage dans le show : « Vous me connaissez, je suis joueur. Netflix voulait vous donner la date de sortie de Lupin, partie 3. On ne va pas faire comme ça. Ça va être un peu plus compliqué. Je vous ai caché la date quelque part sur Netflix. A vous de la trouver. Amusez-vous bien ».