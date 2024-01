« Lol qui rit sort », saison 4 : le casting complet et la date de sortie révélés

Audrey Lamy, Marina Foïs ou encore Jérôme Commandeur, la quatrième saison de « Lol qui rit sort » s'annonce hilarante. Ce lundi 15 janvier, de nouvelles informations concernant l'émission ont été révélées, à savoir sa date de diffusion et son casting complet.

En effet, Prime Video a posté les premières images de la prochaine édition 2024 dans lesquelles on peut découvrir les visages de tous les participants, dont deux nouvelles têtes. Alors qu'on pensait connaitre les noms de l'intégralité des candidats depuis une semaine, ceux de l'acteur Franck Gastambide et de l'humoriste Anaïde Rozam viennent de s'ajouter au casting et c'est une véritable surprise.