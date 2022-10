«LOL, qui rit sort»: le casting de la saison 3 dévoilé

Qui seront les nouveaux gagnants ? C’est officiel, la saison 3 de «LOL, qui rit sort» a été tournée ! Ce sont les participants eux-mêmes qui ont partagé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux via une photo. Les internautes connaissent donc le casting inédit de cette prochaine édition. Toujours diffusée sur Prime Video, «LOL, qui rit sort» saison 3 sera encore présentée par Philippe Lacheau.

Et pour cette édition, la crème de la crème a été réunie. À l’affiche, on retrouve donc Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Laura Felpin, Virginie Efira, Gad Elmaleh, Pierre Niney, Jonathan Cohen, Paul Mirabel et François Damiens. Tous n’ont qu’un seul but, celui de faire rire les autres ! A la clé, un jackpot de 50 000 euros qui sera réservé à l’association du gagnant !

«LOL, qui rit sort»: qui sont les précédents gagnants ?

Cette compétition n’est pas évidente ! Et les anciens participants à «LOL, qui rit sort» peuvent en témoigner. Enfermés pendant toute une journée, plus les heures passent et plus la tension se fait ressentir entre les personnalités. Et que ce soit pour la première comme pour la deuxième saison, il est difficile de faire craquer les derniers joueurs encore en lice.

La preuve, pour la première saison Philippe Lacheau a été incapable de départager Alexandra Lamy et Julien Arruti. Pour la deuxième, ce sont Camille Lellouche et Gérard Darmon qui ont décidé de stopper le jeu ensemble et de partager la victoire !