«LOL: Qui rit, sort!»: le jeu animé par Philippe Lacheau sur Prime

Un concept importé du Japon! Le 23 avril prochain sort le nouveau jeu télévisé «LOL: Qui rit, sort!» Animé par Philippe Lacheau, ce dernier débarque sur Prime avec six épisodes. Le but est simple, des candidats s’affrontent, le premier qui rit est éliminé.

«Pendant six heures, 10 comédiens et humoristes vont devoir se surpasser pour faire rire une audience qui n’a qu’un seul but: ne pas rire», lance l’animateur.

Chaque personne défend une association de son choix. Ils vont tout mettre en oeuvre pour faire craquer leurs adversaires. Si cela se produit, l'arbitre du jeu arrive et donne une sorte de carton rouge au candidat.

Celui ou celle qui remporte la partie reverse 50 000€ à cette dernière. La bande-annonce de l’émission est partagée par Prime. Dedans on y découvre le casting 5 étoiles de «LOL: Qui rit, sort!».